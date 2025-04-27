До російської армії збираються вербувати безхатьків з ТОТ - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники через кадрову кризу збираються вербувати до лав своєї армії безхатьків. Про це інформує УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

окупанти збираються вербувати до лав РОВ… бездомних. Так - тих, хто не має дому, паспорта й громадянства. Ідеальний солдат для кремля: не питає, куди йти, і зникає без галасу - йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що в росії розглядається закон, який дозволить служити тим, хто юридично не існує.

"У Мелітополі паспорти відібрали, українські не визнають - і ти вже не громадянин, а "мобілізаційна одиниця". Вибір простий: автомат або лопата. Для кремля ти не людина, а ресурс", - додали в ЦНС.

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Окупанти планують відправити 2500 жителів Криму до армії рф в рамках весняної кампанії. ЦНС наголошує, що це є політично вмотивованим злочином.

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