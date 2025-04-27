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В российскую армию собираются вербовать бездомных с ВОТ - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 214 просмотра

российские оккупанты планируют привлекать в свою армию бездомных из-за кадрового кризиса. В России рассматривают закон, который позволит служить тем, кто юридически не существует.

В российскую армию собираются вербовать бездомных с ВОТ - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики из-за кадрового кризиса собираются вербовать в ряды своей армии бездомных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

оккупанты собираются вербовать в ряды РОВ… бездомных. Да - тех, кто не имеет дома, паспорта и гражданства. Идеальный солдат для кремля: не спрашивает, куда идти, и исчезает без шума

- говорится в заметке ЦНС.

Отмечается, что в россии рассматривается закон, который позволит служить тем, кто юридически не существует. 

"В Мелитополе паспорта отобрали, украинские не признают - и ты уже не гражданин, а "мобилизационная единица". Выбор прост: автомат или лопата. Для кремля ты не человек, а ресурс", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупанты планируют отправить 2500 жителей Крыма в армию рф в рамках весенней кампании. ЦНС отмечает, что это политически мотивированное преступление.

оккупанты вербуют детей через граффити и листовки: детали схемы18.04.25, 03:58 • 5506 просмотров

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