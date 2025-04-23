росіяни змінюють тактику та вдаються до масованих штурмів на Півдні - Волошин

росіяни змінюють тактику та вдаються до більш масованих штурмів на південному напрямку. 22 квітня ЗСУ відбили на Запорізькому напрямку наймасованіший штурм, який був за часів повномасштабного вторгнення. Найближчим часом можливі декілька подібних або ще більш масованих спроб прорвати лінію фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

У вівторок сили оборони півдня відкинули один з наймасованіших штурмів, який був на цьому напрямку за часів повномасштабного вторгнення. Якщо до цього часу він діяв в складі малих штурмових груп у кількості 5-7 військовослужбовців, то зараз штурмові підрозділи від 30 осіб і загалом штурмували у той день близько 320-350 російських штурмовиків, які діяли на бойовій техніці і намагалися прорвати лінію фронту і захопити наші позиції - сказав він.

Речник Сил оборони Півдня повідомив, що росіяни зазнали перші втрати за 8 км від лінії бойового зіткнення. Зокрема ЗСУ спалили 3 їхніх бойових машини піхоти. У міру того, як окупанти намагалися рухатися до лінії оборони, їхні втрати зростали.

"За той день наші бійці знищили близько 140 чоловік особового складу і близько 30 одиниць техніки. Жодної позиції ми не втратили", - додає він.

Також Волошин зауважив, що це була вже друга спроба ворога на Півдні. Попередній штурм було відбито минулої неділі на ділянці де знаходиться населений пункт Привільне.

Можна констатувати, що ворог намагається змінити тактику, адже тактика штурмів малими групами піхоти йому не приносить певних результатів і він спробував штурмувати великими групами. Воно йому теж нічого не дало - зазначає речник.

Попри це Волошин зазначає, що за даними розвідки ворог не зібрав такої кількості сил і засобів, щоб регулярно здійснювати великі масовані штурми.

Але ми не виключаємо, що ще один-два подібних, більш масованих штурмів може відбутись. Наразі противник зосереджує тут такі транспортні засоби, як мотоцикли, баггі й квадроцикли для того, щоб швидко пересуватися по полю бою. Тобто намагається проводити швидкі й маневрені штурми малими групами піхоти - каже речник.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани щодо прориву. Ворог задіяв понад 300 осіб, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами. Завдяки злагодженим діям "Артану" та інших підрозділів Сил оборони "штурм було зірвано". Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.