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На Запорізькому напрямку розгромили кинутих на прорив окупантів: ГУР уперше показало епічні кадри

Київ • УНН

 • 3248 перегляди

Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку. Знищено понад 100 окупантів і 15 одиниць техніки, зірвавши плани ворога.

На Запорізькому напрямку розгромили кинутих на прорив окупантів: ГУР уперше показало епічні кадри

Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани щодо прориву. Головне управління розвідки МО України у Telegram поширило кадри підрозділу спеціального призначення "Артан", на яких зафіксовано, як було знищено ціле вороже угруповання, передає УНН.

Деталі 

"Розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани ворога: вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку", - повідомили у підрозділі ГУР.

За інформацією, напередодні Великодніх свят росіяни намагалися спробувати здійснити масований штурм позицій Сил оборони, зокрема, у зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан". 

Ворог, як повідомляється, задіяв понад 300 осіб, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами. 

"Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення", - ідеться в дописі.

"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - розповів командир "Артану" "Титан".

Як повідомляється, завдяки злагодженим діям "Артану" та інших підрозділів Сил оборони "штурм було зірвано".

"Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що на Харківщині окупанти намагаються прорватися до Борової. За словами командира підрозділу "Терра" зі складу 3-ї окремої штурмової бригади Миколи Волохова, окупанти почали знову активно застосовувати бронетехніку, якої раніше було помітно менше.

Аліна Волянська

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