На Запорізькому напрямку розгромили кинутих на прорив окупантів: ГУР уперше показало епічні кадри
Київ • УНН
Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку. Знищено понад 100 окупантів і 15 одиниць техніки, зірвавши плани ворога.
Українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани щодо прориву. Головне управління розвідки МО України у Telegram поширило кадри підрозділу спеціального призначення "Артан", на яких зафіксовано, як було знищено ціле вороже угруповання, передає УНН.
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"Розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани ворога: вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку", - повідомили у підрозділі ГУР.
За інформацією, напередодні Великодніх свят росіяни намагалися спробувати здійснити масований штурм позицій Сил оборони, зокрема, у зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".
Ворог, як повідомляється, задіяв понад 300 осіб, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами.
"Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення", - ідеться в дописі.
"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - розповів командир "Артану" "Титан".
Як повідомляється, завдяки злагодженим діям "Артану" та інших підрозділів Сил оборони "штурм було зірвано".
"Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що на Харківщині окупанти намагаються прорватися до Борової. За словами командира підрозділу "Терра" зі складу 3-ї окремої штурмової бригади Миколи Волохова, окупанти почали знову активно застосовувати бронетехніку, якої раніше було помітно менше.