На Запорожском направлении разгромили брошенных на прорыв оккупантов: ГУР впервые показало эпические кадры
Киев • УНН
Украинские защитники разбили атаку россиян на Запорожском направлении. Уничтожено более 100 оккупантов и 15 единиц техники, сорвав планы врага.
Украинские защитники разбили атаку россиян на Запорожском направлении, сорвав их планы по прорыву. Главное управление разведки МО Украины в Telegram распространило кадры подразделения специального назначения "Артан", на которых зафиксировано, как было уничтожено целое вражеское угрупирование, передает УНН.
Детали
"Разгромили массированный штурм и сорвали наступательные планы врага: впервые показываем эпические кадры уничтожения российской группировки, которую захватчики бросили на прорыв на Запорожском направлении", - сообщили в подразделении ГУР.
По информации, накануне Пасхальных праздников россияне пытались осуществить массированный штурм позиций Сил обороны, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан".
Враг, как сообщается, задействовал более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами.
"Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии столкновения", - говорится в заметке.
"Остальную колонну так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", - рассказал командир "Артана" "Титан".
Как сообщается, благодаря слаженным действиям "Артана" и других подразделений Сил обороны "штурм был сорван".
"Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН писал, что на Харьковщине оккупанты пытаются прорваться к Боровой. По словам командира подразделения "Терра" из состава 3-й отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, оккупанты начали снова активно применять бронетехнику, которой раньше было заметно меньше.