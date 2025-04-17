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Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

Київ • УНН

 • 52743 перегляди

Ворожі війська активізували обстріли та застосовують бронетехніку біля Борової. Командир "Терра" зазначає, що ворог шукає слабкі місця в обороні.

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

Нині на Харківщині окупанти намагаються прорватися до Борової. Про це повідомляє телеканал "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

За словами командира підрозділу "Терра" зі складу 3-ї окремої штурмової бригади Миколи Волохова, відомого під позивним "Абдулла", російські сили не полишають спроб прорвати оборону українських захисників у районі Борової Харківської області.

Командир стверджує, що окупанти почали знову активно застосовувати бронетехніку, якої раніше було помітно менше.

Дуже активно ведуться обстріли по всіх позиціях біля Борової. Ворог постійно намагається знайти те місце, де він би міг реалізувати свій потенціал. Почали кидати бронетехніку знову - у минулому її було значно менше, до моменту, поки ми не відбили селище Надія

- заявив Микола Волохов.

Нагадаємо

Речник Головного управління розвідки Андрій Черняк зазначив, що російське командування не виключає наступальних дій на території Сумської та Харківської областей. До участі в цих операціях можуть залучити північнокорейських військових, які вже діють у складі російських підрозділів на Курському напрямку. Там вони проходять підготовку, освоюють російське озброєння та бойову тактику.

ГУР: рф розглядає наступ на Харківщину та Сумщину, у цих операціях можуть бути задіяні солдати КНДР16.04.25, 13:50 • 8910 переглядiв

Юлія Котвицька

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