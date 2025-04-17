Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

Сейчас в Харьковской области оккупанты пытаются прорваться к Боровой. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

По словам командира подразделения "Терра" из состава 3-й отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, известного под позывным "Абдулла", российские силы не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников в районе Боровой Харьковской области.

Командир утверждает, что оккупанты начали снова активно применять бронетехнику, которой раньше было заметно меньше.

Очень активно ведутся обстрелы по всем позициям возле Боровой. Враг постоянно пытается найти то место, где он мог бы реализовать свой потенциал. Начали бросать бронетехнику снова - в прошлом ее было значительно меньше, до момента, пока мы не отбили поселок Надежда - заявил Николай Волохов.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк отметил, что российское командование не исключает наступательных действий на территории Сумской и Харьковской областей. К участию в этих операциях могут привлечь северокорейских военных, которые уже действуют в составе российских подразделений на Курском направлении. Там они проходят подготовку, осваивают российское вооружение и боевую тактику.

ГУР: рф рассматривает наступление на Харьковскую и Сумскую области, в этих операциях могут быть задействованы солдаты КНДР