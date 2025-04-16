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ГУР: рф рассматривает наступление на Харьковскую и Сумскую области, в этих операциях могут быть задействованы солдаты КНДР

Киев • УНН

 • 6756 просмотра

Северокорейские войска, воюющие на стороне рф, научились использовать дроны и РЭБ. Существует риск привлечения армии КНДР к наступлению россиян на Сумскую и Харьковскую области.

ГУР: рф рассматривает наступление на Харьковскую и Сумскую области, в этих операциях могут быть задействованы солдаты КНДР

Российские военные рассматривают возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области, в этих операциях могут быть задействованы северокорейские солдаты, которые уже воюют вместе с российскими силами на Курском направлении и осваивают оружие и тактику, которую россия использует на поле боя. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Андрей Черняк в интервью NHK, передает УНН.

Детали

"К сожалению, мы можем говорить об эволюции, об успешной подготовке северокорейских военных. Северокорейские солдаты изучили тактику использования беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, и полностью осваивают оружие и тактику, которую россия использует на поле боя", - сказал Черняк.

Он отметил, что считалось, что между северокорейскими и российскими военными будет языковой барьер, однако войска из Северной Кореи выполняют свои обязанности как штурмовые подразделения, даже не общаясь с российскими военными.

По его словам, войска КНДР получают определенные команды или инструкции "дойти до того или иного рубежа", а затем идут вперед, и после выполнения задания они закрепляются там без постоянной связи с российской стороной.

Представитель ГУР рассказал, что потери Северной Кореи на сегодня достигли примерно 5000 человек, и еще 6000 солдат из этой страны находятся на Курщине и могут продолжать воевать.

Черняк также отметил, что российские военные рассматривают возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области. Он не исключил, что в этих наступательных операциях будут задействованы северокорейские солдаты, пишет издание.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко сообщает, что "россия планирует использовать военных кндр для войны на территории Украины", но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные кндр воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. "Военные КНДР будут в российской форме, так же, как и на Курщине", - указал он.

"Также россия активно завозит трудовую силу из КНДР - женщин и мужчин на производства, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет. За это власть КНДР получает деньги от россии, от 1000 долларов за единицу. Здесь россия действует так же, как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами. Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит россия власти кндр", - отметил Коваленко.

Напомним

По данным СНБО, КНДР отправляет россии от 200 до 260 тысяч боеприпасов в месяц. Северная Корея стала важным поставщиком для войны москвы против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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