ГУР: рф розглядає наступ на Харківщину та Сумщину, у цих операціях можуть бути задіяні солдати КНДР

Російські військові розглядають можливість наступу на Сумщину і Харківщину, у цих операціях можуть бути задіяні північнокорейські солдати, які вже воюють разом з російськими силами на Курському напрямку і опановують зброю і тактику, яку росія використовує на полі бою. Про це заявив речник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв’ю NHK, передає УНН.

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"На жаль, ми можемо говорити про еволюцію, про успішну підготовку північнокорейських військових. Північнокорейські солдати вивчили тактику використання безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби, і повністю опановують зброю і тактику, яку росія використовує на полі бою", - сказав Черняк.

Він зазначив, що вважалося, що між північнокорейськими і російськими військовими буде мовний бар’єр, проте війська з Північної Кореї виконують свої обов’язки як штурмові підрозділи, навіть не спілкуючись з російськими військовими.

За його словами, війська КНДР отримують певні команди або інструкції "дійти до того чи іншого рубежу", а потім йдуть уперед, і після виконання завдання вони закріплюються там без постійного зв’язку з російською стороною.

Представник ГУР розповів, що втрати Північної Кореї на сьогодні сягнули приблизно 5000 осіб, і ще 6000 солдатів з цієї країни перебувають на Курщині та можуть продовжувати воювати.

Черняк також зазначив, що російські військові розглядають можливість наступу на Сумщину та Харківщину. Він не виключив, що в цих наступальних операціях будуть задіяні північнокорейські солдати, пише видання.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко повідомляє, що "росія планує використовувати військових кндр для війни на території України", але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові кндр воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. "Військові КНДР будуть в російській формі, так само, як і на Курщині", - вказав він.

"Також росія активно завозить трудову силу з КНДР - жінок та чоловіків на виробництва, переважно молодь від 18 до 25 років. За це влада КНДР отримує гроші від росії, від 1000 доларів за одиницю. Тут росія діє так само, як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами. Як правило, самі корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить росія владі кндр", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо

За даними РНБО, КНДР відправляє росії від 200 до 260 тисяч боєприпасів на місяць. Північна Корея стала важливим постачальником для війни москви проти України.