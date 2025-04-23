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россияне меняют тактику и прибегают к массированным штурмам на Юге - Волошин

Киев • УНН

 • 168 просмотра

россияне меняют тактику, прибегая к массированным штурмам на южном направлении. ВСУ отбили самый массированный штурм на Запорожском направлении, уничтожив много живой силы и техники врага.

россияне меняют тактику и прибегают к массированным штурмам на Юге - Волошин

россияне меняют тактику и прибегают к более массированным штурмам на южном направлении. 22 апреля ВСУ отбили на Запорожском направлении самый массированный штурм, который был во времена полномасштабного вторжения. В ближайшее время возможны несколько подобных или еще более массированных попыток прорвать линию фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Во вторник силы обороны юга отбросили один из самых массированных штурмов, который был на этом направлении во времена полномасштабного вторжения. Если до этого времени он действовал в составе малых штурмовых групп в количестве 5-7 военнослужащих, то сейчас штурмовые подразделения от 30 человек и в целом штурмовали в тот день около 320-350 российских штурмовиков, которые действовали на боевой технике и пытались прорвать линию фронта и захватить наши позиции

- сказал он.

Спикер Сил обороны Юга сообщил, что россияне понесли первые потери в 8 км от линии боевого столкновения. В частности ВСУ сожгли 3 их боевых машины пехоты. По мере того, как оккупанты пытались двигаться к линии обороны, их потери росли.

"За тот день наши бойцы уничтожили около 140 человек личного состава и около 30 единиц техники. Ни одной позиции мы не потеряли", - добавляет он.

Также Волошин отметил, что это была уже вторая попытка врага на Юге. Предыдущий штурм был отбит в минувшее воскресенье на участке где находится населенный пункт Привольное.

Можно констатировать, что враг пытается изменить тактику, ведь тактика штурмов малыми группами пехоты ему не приносит определенных результатов и он попытался штурмовать большими группами. Оно ему тоже ничего не дало

- отмечает спикер.

Несмотря на это Волошин отмечает, что по данным разведки враг не собрал такого количества сил и средств, чтобы регулярно осуществлять большие массированные штурмы.

Но мы не исключаем, что еще один-два подобных, более массированных штурмов может состояться. Сейчас противник сосредотачивает здесь такие транспортные средства, как мотоциклы, багги и квадроциклы для того, чтобы быстро передвигаться по полю боя. То есть пытается проводить быстрые и маневренные штурмы малыми группами пехоты

- говорит спикер.

Напомним

Ранее УНН писал, что украинские защитники разбили атаку россиян на Запорожском направлении, сорвав их планы по прорыву. Враг задействовал более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами. Благодаря слаженным действиям "Артана" и других подразделений Сил обороны "штурм был сорван". Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов.

Алена Уткина

Алена Уткина

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