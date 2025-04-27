российское командование пересаживает штурмовиков на мотоциклы: анализ ISW

россия, вероятно, готовится к систематической интеграции использования мотоциклов в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года. Такой вывод сделали в отчете от 26 апреля аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что таким тактическим приемом россияне, вероятно, хотят компенсировать умение использовать беспилотники украинскими военными.

26 апреля Министерство обороны россии опубликовало видеозапись, на которой, вероятно, видно подразделения 299-го (воздушно-десантного) полка ВДВ (98-й дивизии ВДВ), которые отрабатывают наступательную и оборонительную тактику на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне. Видео указывает на то, что российские военные, вероятно, разрабатывают тактическую доктрину для систематического наступательного использования мотоциклов и, возможно, готовятся предоставить увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине - сообщает Институт изучения войны.

Исследователи ISW приводят слова спикера Харьковской группы войск ВСУ подполковника Павла Шамшина, который сообщил, ссылаясь на украинскую разведку, что российские военные обучают своих солдат боевой тактике на мотоциклах, что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, все чаще будут интегрировать мотоциклы в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года.

Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам повысить свою скорость и маневренность, что имеет решающее значение для избежания ударов украинских беспилотников, но громкий шум мотоцикла мешает водителю слышать приближающиеся украинские беспилотники.

ISW наблюдает усиление тенденции к осуществлению российскими подразделениями механизированных и комбинированных моторизованных штурмов, а также перевозке пехоты на мотоциклах и гражданских транспортных средствах по всей линии фронта - говорится в сводке ISW.

Кроме попытки компенсировать удары украинских беспилотников, речь идет, вероятно, о преодолении дефицита оборудования, который возник в результате больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.

Напомним

российские оккупанты планируют привлекать в свою армию бездомных из-за кадрового кризиса. В россии рассматривают закон, который позволит служить тем, кто юридически не существует.

россияне меняют тактику и прибегают к массированным штурмам на Юге - Волошин