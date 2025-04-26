День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

26 квітня 1986 року світ став свідком однієї з найбільших екологічних катастроф в історії — аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Трагедія, яка забрала тисячі життів та спричинила масштабні екологічні наслідки, стала символом небезпеки ядерної енергетики.

УНН зібрав всю інформацію до 39-річчя Чорнобильської катастрофи, аби нагадати про її наслідки та важливість екологічної відповідальності.

Хронологія подій 26 квітня 1986 року

Усе розпочалося ввечері 25 квітня, коли працівники ЧАЕС мали провести планові випробування на четвертому енергоблоці електростанції. Метою цього тестування було перевірити систему охолодження при низьких рівнях потужності. Втім, під час тестування реактора, коли мало б бути завершено вимкнення деяких систем охолодження, виникли серйозні порушення. Це призвело до неконтрольованої ланцюгової реакції та різкого підвищення потужності реактора.

І вже о 1:23 ночі стався сумнозвісний вибух, який зруйнував реактор. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувала частково будівлю енергоблоку, розкинувши уламки і рідке паливо реактора на сотні метрів навколо. На даху почалася сильна пожежа. Внаслідок вибуху температура в самому реакторі значно зросла, що спричинило подальший викид радіоактивних речовин.

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В перші миті після вибуху ніхто на станції не розцінював, яких масштабів він був. І лише за кілька годин було зрозуміло, наскільки ситуація вийшла з-під контролю. Радіоактивний дим і пара почали швидко поширювалося на великі відстані. Зокрема, вітри в той момент рознесли радіацію по багатьох частинах СРСР, це і на південь Білорусії, північні райони України та навіть країни Західної Європи.

Спочатку на місці трагедії працювали пожежники та рятувальники, які намагалися загасити вогонь і локалізувати наслідки вибуху. Однак, те, що пожежні, які прибули на місце події, не були попереджені про радіаційну небезпеку і виконували свої обов’язки без засобів захисту — призвело до важких наслідків для них. Так, наприклад, Лейтенант Володимир Правик та інші пожежники, які намагалися приборкати вогонь, отримали смертельну дозу радіації, внаслідок чого померли від променевої хвороби.

Вогонь на даху станції гасили до ранку, однак загасити його повністю вдалося тільки через кілька днів. Основним завданням було захистити третій енергоблок і зберегти його охолоджувальні системи в робочому стані, що допомогло уникнути ще серйозніших наслідків.

Спершу радянська влада намагалася приховати масштаби трагедії. Проте, на АЕС Форсмак, що у Швеції, виявили радіоактивні частинки, які, ймовірно, були принесені вітром зі східної частини СРСР. Це підняло міжнародний резонанс. Тож тільки на ранок 27 квітня, більш ніж через добу після вибуху, розпочалася евакуація людей з найближчих населених пунктів. Тоді зона навколо Чорнобиля була вже надзвичайно небезпечною для здоров’я.

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Причини катастрофи

Причини аварії на Чорнобильській АЕС розглядалися різні і змінювалися постійно. Так, наприклад, за результатами розслідування Держкомісії СРСР, суду та КДБ, головною причиною катастрофи назвали грубі порушення з боку персоналу. Таку версію також підтримало й МАГАТЕ у своєму звіті 1986 року. Проте вже у 1993 році МАГАТЕ опублікувало звіт, де визнало помилки у попередніх висновках. Тому сьогодні головною причиною аварії вважають недоліки конструкції самого реактора. Зокрема, визнано, що реактор РБМК-1000 мав серйозні конструктивні недоліки, які проявилися саме під час випробовувань. Також, під час аварії не працювали належним чином стрижні, що призвело до збільшення потужності реактора замість її зниження.

Ще одним вагомим фактором є низька "культура безпеки". Виявилося, що не тільки оператори, але й проектувальники реактора, керівництво станції та інші особи не приділяли достатньої уваги безпеці. Наприклад, реактор продовжував працювати з відключеним аварійним охолодженням після вимоги диспетчера, і оператори не зупинили реактор, навіть коли операційний запас реактивності став меншим за дозволений.

Наслідки катастрофи

Внаслідок аварії на ЧАЕС радіоактивними відходами забруднилося понад 200 000 км² територій України, росії та білорусі. Радіоактивні ізотопи цезію-137, стронцію-90, йоду-131, а також плутонію розповсюдилися на величезні відстані, забруднюючи сільськогосподарські землі, ліси, водні ресурси і повітря. Ліси і сільськогосподарські угіддя постраждали найбільше, а найбільшу небезпеку становили речовини, що осідали на рослинності та у ґрунті.

А от щодо впливу на здоров’я людей, численні міжнародні організації, зокрема Ґрінпіс, стверджують, що наслідки аварії вплинули на зростання кількості хворих на рак. Важливим і є те, скільки життів забрала трагедія. Загалом, кількість постраждалих оцінюється в тисячі осіб. Проте, за даними Чорнобильського форуму, офіційні оцінки значно менші. Водночас, стрес від евакуації і невизначеності сприяв зростанню захворюваності серед постраждалих жителів.

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Уроки Чорнобиля та їх значення для сучасності

Чорнобильська катастрофа показала, наскільки небезпечною може бути атомна енергетика за відсутності належного контролю людьми та відчуттям відповідальності за можливі наслідки. Одним з головних уроків трагедії стало усвідомлення того наскільки людям важливо дбати про навколишнє середовище.

Катастрофа змусила переглянути політику розвитку атомної енергетики в багатьох країнах світу, а також сприяла створенню нових підходів до ядерної безпеки. Крім того, вона чітко вказала на вразливість людини перед техногенними ризиками. Чорнобиль став не просто символом мужності ліквідаторів і нагадуванням про те, наскільки часом високу ціну доведеться заплатити за людські помилки.

Сучасний стан Чорнобильської зони

Сьогодні Чорнобильська зона, або іншими словами Зона відчуження, це як окремий світ, який живе своїм життям. Після евакуації людей природа взяла верх і показала свою могутність проти всього, що створила людина. Покинуті села заросли лісами, а територія стала прихистком для багатьох диких тварин, які рідко зустрічаються в інших регіонах Європи. Радіаційне забруднення аж ніяк не завадила флорі і фауні активно розвиватися, тож усе живе тут відновлюється. Відсутність людського втручання дала змогу природі повернути собі території. До повномасштабного вторгнення зона була цікавою науковцям і туристам. Проте наразі через воєнну загрозу та близькість до білоруського кордону зона перебуває під посиленою охороною.

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Про це, зокрема, наголосив в коментарі журналісту УНН голова ДАЗВ Григорій Іщенко.

По-перше, зараз в зоні відчуження знаходяться війська Збройних сил України, які також несуть охорону периметру. Зона знаходиться в безпосередньому контакті з білоруським кордоном. Крім того, ми знаємо, що білорусь виступає практично на сьогоднішній день на боці агресора. І в зв'язку з цим є підвищені міри застороги - розповів Іщенко.

"Підрозділи прикордонної служби і Збройних сил України несуть постійні, як кажуть, наряди. І крім того іде постійні патрулювання. Також ми дивимося за приміщенням з того боку. Тобто постійний контроль іде", - додав він.

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24 лютого 2022 року, в перший же день повномасштабного вторгнення рф на територію України, Зона відчуження потрапила під окупацію Це стало одним із перших тривожних сигналів того, що об’єкти критичної інфраструктури можуть стати ціллю ворожих атак. росіяни пробули на Чорнобильській території до 2 квітня 2022 року. І навіть попри те, що їх перебування було там не довгим і великих боїв не проводилося, значні наслідки все ж залишилися. Так, наприклад, окупанти вивезли з Зони важливе обладнання, яке в лабораторіях Зони. В цілому, за оцінками ДАЗВ, загальні збитки від російської окупації становлять близько 100 млн євро.

Втім, навіть після окупації Зона відчуження, потерпає від дій нашого ворога.

14 лютого 2025 року росіяни випустили ракету, яка влучила в захисну конструкцію (саркофаг) четвертого енергоблока. Це не лише викликало міжнародне занепокоєння щодо потенційної загрози нового витоку радіації, а й перенесло на невизначені терміни планові ремонтні роботи укриття.

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Цікаві факти про Чорнобильську катастрофу

Після аварії понад 50 тисяч квадратних кілометрів територій зазнали серйозного радіоактивного зараження. Найбільше постраждала не лише Україна — до 70% радіоактивних викидів припало на Білорусь.

Рудий ліс, розташований поблизу Прип’яті, вважається одним із найбільш радіоактивних місць на планеті. Його дерева порижіли від потужного радіаційного удару одразу після вибуху.

Незважаючи на масштаби трагедії, три енергоблоки ЧАЕС продовжували працювати ще кілька років після вибуху четвертого. Останній з них зупинили лише 2000 року.Читайте також: Україна у разі ядерного інциденту застосує ізраїльську екстрену терапію на основі плаценти

У 2017 році ентузіасти з Польщі запустили колесо огляду в Прип’яті. Його не встигли відкрити — атракціон мав запрацювати у день, коли сталася аварія.

У 2024 році український гурт "ДК Енергетик" випустив кліп на пісню "Енергетик", який було знято в Чорнобильській зоні відчуження.

26 квітня 1986 року — це не просто день в історії, це сигнал людству про те, що будь-яка помилка, зневага до безпеки або ж банальна недбалість можуть мати катастрофічні наслідки, з якими доведеться боротися і майбутнім поколінням.

Чорнобиль залишається болем для багатьох. Він у сухих деревах Рудого лісу, в покинутих будинках Прип’яті, в порожніх вікнах лікарень, де не встигли вилікувати перших постраждалих. Але водночас він — і про силу.

Цей день, коли усім нам важливо подякувати пожежникам, які не знали, на що йдуть, але пішли. Ліквідаторам, які власним життям пожертвували, аби захистити мільйони інших. Та простим людям, які втратили свої домівки, рідних, звичне життя — і були змушені почати все з нуля.

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