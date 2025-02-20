Атака БпЛА на ЧАЕС: у Генштабі зробили заяву щодо радіації
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомляє про постійний моніторинг радіаційної ситуації в Чорнобильській зоні. Рівень радіації залишається в межах норми, загрози для персоналу та довкілля немає.
Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) Збройних сил України продовжують моніторинг ситуації в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Підрозділи РХБ розвідки 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ постійно проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження,
За результатами замірів рівень радіації залишається в межах норми, загроз для персоналу станції та довкілля зараз немає.
Нагадаємо
Вже шостий день рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять роботи з усунення наслідків ворожої атаки на території Чорнобильської АЕС.