Атака БпЛА на ЧАЕС: у Генштабі зробили заяву щодо радіації

Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) Збройних сил України продовжують моніторинг ситуації в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, передає УНН.



Підрозділи РХБ розвідки 704 полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ постійно проводять радіаційну розвідку в Чорнобильській зоні відчуження, - йдеться у повідомленні.

За результатами замірів рівень радіації залишається в межах норми, загроз для персоналу станції та довкілля зараз немає.

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Вже шостий день рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять роботи з усунення наслідків ворожої атаки на території Чорнобильської АЕС.

