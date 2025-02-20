На ЧАЕС шостий день ліквідують наслідки атаки: що відбувається на станції

Вже шостий день рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять роботи з усунення наслідків ворожої атаки на території Чорнобильської АЕС.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), станом на середину дня, 20 лютого осередків тління не виявлено, але проводяться обстеження низки стін ізоляційної аркової споруди.

Про це передає УНН із посиланням на ДСНС України та ДАЗВ.

Деталі

Оновлення щодо ситуації на Чорнобильській АЕС після російської атаки БпЛА 14 лютого:

Верхолази ДСНС продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття та ліквідації тління. Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, використовують безпілотники з тепловізорами.

За даними на 10:00, відповідно до інформації ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження:

За результатами тепловізійного аеромоніторінгу осередків тління не виявлено. Продовжується обстеження східної та західної торцевих стін НБК. Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено.