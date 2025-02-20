На ЧАЕС шостий день ліквідують наслідки атаки: що відбувається на станції
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС продовжують роботи з усунення наслідків атаки БпЛА на ЧАЕС від 14 лютого. Осередків тління не виявлено, радіаційний фон в нормі, проводиться обстеження стін ізоляційної споруди.
Вже шостий день рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять роботи з усунення наслідків ворожої атаки на території Чорнобильської АЕС.
За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), станом на середину дня, 20 лютого осередків тління не виявлено, але проводяться обстеження низки стін ізоляційної аркової споруди.
Про це передає УНН із посиланням на ДСНС України та ДАЗВ.
Деталі
Оновлення щодо ситуації на Чорнобильській АЕС після російської атаки БпЛА 14 лютого:
Верхолази ДСНС продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття та ліквідації тління. Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, використовують безпілотники з тепловізорами.
За даними на 10:00, відповідно до інформації ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження:
За результатами тепловізійного аеромоніторінгу осередків тління не виявлено. Продовжується обстеження східної та західної торцевих стін НБК. Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено.
Нагадаємо
ДСНС повідомляє про нормальний радіаційний фон на ЧАЕС після російського удару 14 лютого. Рятувальники продовжують гасіння осередків тління та ремонт пошкодженого укриття.
Через російські обстріли ЗАЕС залишилась з єдиною лінією електропередачі, що з'єднує її з енергосистемою України. Ситуація загрозлива, відновлення можливе лише після покращення безпекової ситуації.
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