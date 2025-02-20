На ЧАЭС шестой день ликвидируют последствия атаки: что происходит на станции

Уже шестой день спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят работы по устранению последствий вражеской атаки на территории Чернобыльской АЭС.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), по состоянию на середину дня, 20 февраля очагов тления не обнаружено, но проводятся обследования ряда стен изоляционного арочного сооружения.

Об этом передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и ГАЗО.

Детали

Обновление о ситуации на Чернобыльской АЭС после российской атаки БпЛА 14 февраля:

Верхолазы ГСЧС продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации тления. Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги, используют беспилотники с тепловизорами. - информирует ГСЧС.

По данным на 10:00, согласно информации ГАЗО - Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения:

По результатам тепловизионного аэромониторинга очагов тления не обнаружено. Продолжается обследование восточной и западной торцевых стен НБК. Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не обнаружено.

Напомним,

ГСЧС сообщает о нормальном радиационном фоне на ЧАЭС после российского удара 14 февраля. Спасатели продолжают тушение очагов тления и ремонт поврежденного укрытия.

Из-за российских обстрелов ЗАЭС осталась с единственной линией электропередачи, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Ситуация угрожающая, восстановление возможно только после улучшения ситуации с безопасностью.

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