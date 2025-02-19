В ДСНС розповіли, що з радіацією на Чорнобильській АЕС

Станом на ранок 19 лютого радіаційний фон на Чорнобильській АЕС після російського удару залишається в межах норми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.



Рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття, - йдеться у повідомленні.

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ДСНС запевняє, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми.

"Ситуація контрольована. Роботи тривають", - додали у повідомленні.

Нагадаємо

14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття були оцінені як суттєві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.