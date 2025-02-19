В ДСНС розповіли, що з радіацією на Чорнобильській АЕС
Київ • УНН
ДСНС повідомляє про нормальний радіаційний фон на ЧАЕС після російського удару 14 лютого. Рятувальники продовжують гасіння осередків тління та ремонт пошкодженого укриття.
Станом на ранок 19 лютого радіаційний фон на Чорнобильській АЕС після російського удару залишається в межах норми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття,
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ДСНС запевняє, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми.
"Ситуація контрольована. Роботи тривають", - додали у повідомленні.
Нагадаємо
14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття були оцінені як суттєві.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона.