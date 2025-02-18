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На укриття ЧАЕС спрямують 1,5 млрд грн після влучання російського дрона: є рішення уряду

На укриття ЧАЕС спрямують 1,5 млрд грн після влучання російського дрона: є рішення уряду

Київ • УНН

 • 34899 перегляди

Кабмін спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку безпечного стану укриття ЧАЕС після пошкодження російським дроном. Додатково планується залучити 400 млн євро від ЄІБ на енергоефективну відбудову.

Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС - це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Сьогодні уряд спрямовує понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що Кабмін ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики. Зокрема, це кошти на енергоефективну відбудову.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідні зміни були внесені до постанови №234 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС".

Відповідно до змін, уточнено рік, у якому будуть виконуватись заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та підтримки у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття", розподілення коштів, передбачених у державному бюджеті на 2025 рік за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" за напрямами їх використання.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС тривають ліквідаційні роботи, коливання значень радіаційного стану залишаються у звичних межах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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