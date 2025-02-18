На укриття ЧАЕС спрямують 1,5 млрд грн після влучання російського дрона: є рішення уряду

Кабінет міністрів спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС після влучання російського дрона. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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"росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС - це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Сьогодні уряд спрямовує понад 1,5 млрд гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що Кабмін ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики. Зокрема, це кошти на енергоефективну відбудову.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідні зміни були внесені до постанови №234 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС".

Відповідно до змін, уточнено рік, у якому будуть виконуватись заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та підтримки у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття", розподілення коштів, передбачених у державному бюджеті на 2025 рік за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" за напрямами їх використання.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС тривають ліквідаційні роботи, коливання значень радіаційного стану залишаються у звичних межах.