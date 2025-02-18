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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120487 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181571 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146060 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137886 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116887 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107667 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На ЧАЕС після удару російського дрона тривають ліквідаційні роботи: перечислили пошкодження

Київ • УНН

 • 28609 перегляди

Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС тривають ліквідаційні роботи. Виявлено наскрізні руйнування площею до 15 кв. м та інші пошкодження, радіаційний фон у нормі.

Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС тривають ліквідаційні роботи, коливання значень радіаційного стану залишаються у звичних межах, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження 18 лютого, перечисливши пошкодження, пише УНН.

Деталі

"Станом на 7:00 ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрону в арку нового безпечного конфайнменту продовжується. Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - ідеться у повідомленні ДАЗВ.

За результатами огляду арки НБК, як вказано, виявлені такі пошкодження:

1) зовнішня обшивка арки:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;
    • дефекти обшивки;
      • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
        • наявні руйнування болтових з’єднань.

          2) несучі конструкції гаража:

          • деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

            Нагадаємо

            У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ВійнаКримінал та НП

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