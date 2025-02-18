На ЧАЕС після удару російського дрона тривають ліквідаційні роботи: перечислили пошкодження

Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС тривають ліквідаційні роботи, коливання значень радіаційного стану залишаються у звичних межах, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження 18 лютого, перечисливши пошкодження, пише УНН.

Деталі

"Станом на 7:00 ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрону в арку нового безпечного конфайнменту продовжується. Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - ідеться у повідомленні ДАЗВ.

За результатами огляду арки НБК, як вказано, виявлені такі пошкодження:

1) зовнішня обшивка арки:

наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;

дефекти обшивки;

пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

наявні руйнування болтових з’єднань.

2) несучі конструкції гаража:

деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.