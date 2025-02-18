На ЧАЕС після удару російського дрона тривають ліквідаційні роботи: перечислили пошкодження
Київ • УНН
Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС тривають ліквідаційні роботи. Виявлено наскрізні руйнування площею до 15 кв. м та інші пошкодження, радіаційний фон у нормі.
Після влучання російського дрона в арку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС тривають ліквідаційні роботи, коливання значень радіаційного стану залишаються у звичних межах, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження 18 лютого, перечисливши пошкодження, пише УНН.
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"Станом на 7:00 ліквідація пожежі внаслідок влучання російського дрону в арку нового безпечного конфайнменту продовжується. Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - ідеться у повідомленні ДАЗВ.
За результатами огляду арки НБК, як вказано, виявлені такі пошкодження:
1) зовнішня обшивка арки:
- наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;
- дефекти обшивки;
- пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
- наявні руйнування болтових з’єднань.
2) несучі конструкції гаража:
- деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.
Нагадаємо
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.