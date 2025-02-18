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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ЧАЭС после удара российского дрона продолжаются ликвидационные работы: перечислили повреждения

Киев  •  УНН

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После попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС продолжаются ликвидационные работы. Обнаружены сквозные разрушения площадью до 15 кв. м и другие повреждения, радиационный фон в норме.

После попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС продолжаются ликвидационные работы, колебания значений радиационного состояния остаются в привычных пределах, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения 18 февраля, перечислив повреждения, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 7:00 ликвидация пожара в результате попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента продолжается. Радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах", - говорится в сообщении ГАЗО.

По результатам осмотра арки НБК, как указано, обнаружены следующие повреждения:

1) внешняя обшивка арки:

  • сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв. м;
    • дефекты обшивки;
      • повреждение внутреннего заполнителя обшивки;
        • имеются разрушения болтовых соединений.

          2) несущие конструкции гаража:

          • деформированные узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

            Напомним

            В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ВойнаКриминал и ЧП

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