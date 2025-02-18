На ЧАЭС после удара российского дрона продолжаются ликвидационные работы: перечислили повреждения

После попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС продолжаются ликвидационные работы, колебания значений радиационного состояния остаются в привычных пределах, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения 18 февраля, перечислив повреждения, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 7:00 ликвидация пожара в результате попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента продолжается. Радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах", - говорится в сообщении ГАЗО.

По результатам осмотра арки НБК, как указано, обнаружены следующие повреждения:

1) внешняя обшивка арки:

сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв. м;

дефекты обшивки;

повреждение внутреннего заполнителя обшивки;

имеются разрушения болтовых соединений.

2) несущие конструкции гаража:

деформированные узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.