На укрытие ЧАЭС направят 1,5 млрд грн после попадания российского дрона: есть решение правительства

Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир. Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Сегодня правительство направляет более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Кабмин принял решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа. В частности, это средства на энергоэффективное восстановление.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в постановление №234 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержания в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС".

Согласно изменениям, уточнен год, в котором будут выполняться мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и поддержке в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие", распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2025 год по бюджетной программе "Поддержка в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС" по направлениям их использования.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

После попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС продолжаются ликвидационные работы, колебания значений радиационного состояния остаются в привычных пределах.