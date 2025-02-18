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На укрытие ЧАЭС направят 1,5 млрд грн после попадания российского дрона: есть решение правительства

На укрытие ЧАЭС направят 1,5 млрд грн после попадания российского дрона: есть решение правительства

Киев  •  УНН

 • 14940 просмотра

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Кабмин направляет 1,5 млрд грн на поддержку безопасного состояния укрытия ЧАЭС после повреждения российским дроном. Дополнительно планируется привлечь 400 млн евро от ЕИБ на энергоэффективное восстановление.

Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС - это попытка запугать Украину, Европу и мир. Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Сегодня правительство направляет более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Кабмин принял решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа. В частности, это средства на энергоэффективное восстановление.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в постановление №234 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержания в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС".

Согласно изменениям, уточнен год, в котором будут выполняться мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и поддержке в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие", распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2025 год по бюджетной программе "Поддержка в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС" по направлениям их использования.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

После попадания российского дрона в арку нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС продолжаются ликвидационные работы, колебания значений радиационного состояния остаются в привычных пределах.

Павел Башинский

Павел Башинский

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