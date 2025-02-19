В ГСЧС рассказали, что с радиацией на Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
ГСЧС сообщает о нормальном радиационном фоне на ЧАЭС после российского удара 14 февраля. Спасатели продолжают тушение очагов тления и ремонт поврежденного укрытия.
По состоянию на утро 19 февраля радиационный фон на Чернобыльской АЭС после российского удара остается в пределах нормы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия,
Детали
ГСЧС уверяет, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы.
"Ситуация контролируемая. Работы продолжаются", - добавили в сообщении.
Напомним
14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия были оценены как существенные.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона.