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В ГСЧС рассказали, что с радиацией на Чернобыльской АЭС

В ГСЧС рассказали, что с радиацией на Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 16392 просмотра

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ГСЧС сообщает о нормальном радиационном фоне на ЧАЭС после российского удара 14 февраля. Спасатели продолжают тушение очагов тления и ремонт поврежденного укрытия.

По состоянию на утро 19 февраля радиационный фон на Чернобыльской АЭС после российского удара остается в пределах нормы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия,

- говорится в сообщении.

Детали

ГСЧС уверяет, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы.

"Ситуация контролируемая. Работы продолжаются", - добавили в сообщении.

Напомним

14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия были оценены как существенные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров направляет 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской АЭС после попадания российского дрона.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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