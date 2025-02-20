Атака БпЛА на ЧАЭС: в Генштабе сделали заявление о радиации

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Киев  •  УНН

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Генштаб ВСУ сообщает о постоянном мониторинге радиационной ситуации в Чернобыльской зоне. Уровень радиации остается в пределах нормы, угрозы для персонала и окружающей среды нет.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Вооруженных сил Украины продолжают мониторинг ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.

Подразделения РХБ разведки 704 полка радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВСУ постоянно проводят радиационную разведку в Чернобыльской зоне отчуждения,

- говорится в сообщении.

По результатам замеров уровень радиации остается в пределах нормы, угроз для персонала станции и окружающей среды сейчас нет.

Напомним

Уже шестой день спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят работы по устранению последствий вражеской атаки на территории Чернобыльской АЭС.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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