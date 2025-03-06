На ЧАЕС загасили тліючі вогні після атаки дрона: що відбувається на станції
Київ • УНН
Пожежники ліквідували тліючі вогні на даху Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення радіаційного фону на станції.
На Чорнобильській АЕС пожежники загасили тліючі вогні на даху Нового безпечного конфайнменту (НБК). Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує УНН.
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Зазначається, що за останні два дні тліючих пожеж не було виявлено.
На місці продовжують використовувати тепловізори та дрони для спостереження за конструкцією
У МАГАТЕ додали, що як регулярний радіаційний моніторинг ЧАЕС, так і незалежний моніторинг команди агентства показав, що не було жодного підвищення нормального діапазону рівнів радіації, виміряного на місці, або будь-яких відхилень від норми.
Нагадаємо
14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили. Радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.
Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС.
МВС спростувало фейк про викид радіації на ЧАЕС17.02.25, 16:28 • 23643 перегляди