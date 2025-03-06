На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции
Киев • УНН
Пожарные ликвидировали тлеющие огни на крыше Нового безопасного конфаймента ЧАЭС. МАГАТЭ подтверждает отсутствие повышения радиационного фона на станции.
На Чернобыльской АЭС пожарные потушили тлеющие огни на крыше Нового безопасного конфаймента (НБК). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что за последние два дня тлеющих пожаров не было выявлено.
На месте продолжают использовать тепловизоры и дроны для наблюдения за конструкцией
В МАГАТЕ добавили, что как регулярный радиационный мониторинг ЧАЭС, так и независимый мониторинг команды агентства показал, что не было никакого повышения нормального диапазона уровней радиации, измеренного на месте, или каких-либо отклонений от нормы.
Напомним
14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар был потушен. Радиоактивный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.
Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, которая находится над разрушенным реактором энергоблока №4 Чернобыльской АЭС.
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