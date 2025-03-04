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Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень укриття ЧАЕС після атаки БПЛА

Київ • УНН

 • 32947 перегляди

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить кошти на експертну оцінку пошкоджень Арки НБК. Дослідження проведуть після влучання російського безпілотника 14 лютого у захисну оболонку.

Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень укриття ЧАЕС після атаки БПЛА

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС. Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук, пише УНН.

Це перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти буде спрямовано на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки

- повідомила Гринчук.

Міністр також зазначила, що під час засідання були обговорені попередні результати оцінки пошкоджень і подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля,

- резюмувала Гринчук.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.

Ольга Розгон

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