Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень укриття ЧАЕС після атаки БПЛА

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС. Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук, пише УНН.

Це перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти буде спрямовано на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки

Міністр також зазначила, що під час засідання були обговорені попередні результати оцінки пошкоджень і подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля,