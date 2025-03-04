Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА
Киев • УНН
Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит средства на экспертную оценку повреждений Арки НБК. Исследование проведут после попадания российского беспилотника 14 февраля в защитную оболочку.
Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, находящейся над разрушенным реактором 4-й энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, пишет УНН.
Это первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки.
Министр также отметила, что в ходе заседания были обсуждены предварительные результаты оценки повреждений и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования Арки НБК.
Сегодня главное – провести качественный анализ и объединить наших доноров для дальнейшего развития. Восстановление функционирования конфайнмента – огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля
Напомним
Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.