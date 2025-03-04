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Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 32946 просмотра

Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит средства на экспертную оценку повреждений Арки НБК. Исследование проведут после попадания российского беспилотника 14 февраля в защитную оболочку.

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, находящейся над разрушенным реактором 4-й энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, пишет УНН.

Это первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки.

- сообщила Гринчук.

Министр также отметила, что в ходе заседания были обсуждены предварительные результаты оценки повреждений и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования Арки НБК.

Сегодня главное – провести качественный анализ и объединить наших доноров для дальнейшего развития. Восстановление функционирования конфайнмента – огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля

– резюмировала Гринчук.

Напомним

Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.

Ольга Розгон

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