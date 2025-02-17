МВД опровергло фейк о выбросе радиации на ЧАЭС
Киев • УНН
На ЧАЭС обнаружены три очага тления после атаки российских дронов, но уровень радиации в норме.
В сети распространяется дезинформация о якобы трех очагах пожара на территории Чернобыльской АЭС и возможном выбросе радиации. Об этом пишет Министерство внутренних дел, передает УНН.
Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской дроновой атаки,
Детали
На самом деле на территории ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российской атаки дронами.
ГСЧС зафиксировала лишь три очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.
Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и сейчас он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет.
МВД призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.
Напомним
Российский дрон повредил защитную "Арку" на ЧАЭС, образовав отверстие и вызвав пожар. Повреждение нарушило функции изоляции, а нестабильные конструкции внутри объекта теперь представляют повышенную опасность.