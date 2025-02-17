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МВД опровергло фейк о выбросе радиации на ЧАЭС

МВД опровергло фейк о выбросе радиации на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

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На ЧАЭС обнаружены три очага тления после атаки российских дронов, но уровень радиации в норме.

В сети распространяется дезинформация о якобы трех очагах пожара на территории Чернобыльской АЭС и возможном выбросе радиации. Об этом пишет Министерство внутренних дел, передает УНН.

Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской дроновой атаки,

- говорится в сообщении.

Детали

На самом деле на территории ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российской атаки дронами.

ГСЧС зафиксировала лишь три очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.

Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и сейчас он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет.

МВД призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним

Российский дрон повредил защитную "Арку" на ЧАЭС, образовав отверстие и вызвав пожар. Повреждение нарушило функции изоляции, а нестабильные конструкции внутри объекта теперь представляют повышенную опасность.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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