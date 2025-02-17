Держатомрегулювання: "після удару дрону питання нестабільних конструкцій на ЧАЕС набуває критичного значення"

У результаті атаки російським дроном на ЧАЕС 14 лютого в "Арці" утворився отвір, що серйозно пошкодив його бар’єрну структуру. Це загострило питання щодо нестабільних конструкцій та їх здатності забезпечувати належний захист.

Про це повідомив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу, пише УНН.

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Також, він додав, що наразі ж проблеми з електропостачання, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частину обладнання знеструмлено у звʼязку з тим, що застосовується вода для аварійно-рятувальних робіт. І тобто, зараз фактично втрачено функцію, яку забезпечував новий безпечний конфаймент, а саме ізоляцію та контрольовану ситуацію.

За словами Корікова, в "Арці" знаходяться нестабільні конструкції, які були раніше стабілізовані, але їхня безпека була обґрунтована лише до 2023 року. Враховуючи ряд обʼєктивних обставин, таких як пандемія та повномасштабна агресія рф проти України, а також брак фінансування, експлуатуюча організація не змогла здійснити плановані заходи з стабілізації або демонтажу цих конструкцій.

Було прийнято рішення перенести ці заходи до 2029 року, для того, щоб відповідно відпрацювати з донорами, щоб ці роботи були профінансовані з проектувальниками, з тим підрядниками, хто до цього залучається. Тепер зовсім інша ситуація, в нас фактично обʼєкт Новий безпечний комфаймент не виконує ті функції, які на нього покладалися. І в цих умовах ми зараз повертаємося до питання демонтажу нестабільних конструкцій, а в умовах відсутності барʼєрних функцій і відсутності ізоляції, питання небезпеки від нестабільних конструкцій набуває відповідного резонансу. Це питання дуже термінове і ми поки що не можемо надати цьому оцінку, оскільки незавершене ще ліквідація наслідків руйнувань, цієї аварійної за проектної ситуації. У міру її ліквідації експлуатуюча організація відпрацює і ми разом будемо розуміти як рухатися в цій ситуації. Але небезпека досить на високому рівні, нам ще доведеться оцінити рівень цієї небезпеки