Держатомрегулювання: "після удару дрону питання нестабільних конструкцій на ЧАЕС набуває критичного значення"

ukenru
15 березня, 19:03 • 119221 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178233 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144328 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136282 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115985 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107223 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139386 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133634 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 30056 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 21433 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 22000 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32714 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 19490 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139386 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138413 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272681 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301588 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1924 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52395 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110739 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133634 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116144 перегляди
Актуальне
Держатомрегулювання: "після удару дрону питання нестабільних конструкцій на ЧАЕС набуває критичного значення"

Держатомрегулювання: "після удару дрону питання нестабільних конструкцій на ЧАЕС набуває критичного значення"

Київ • УНН

 • 26397 перегляди

Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкту тепер становлять підвищену небезпеку.

У результаті атаки російським дроном на ЧАЕС 14 лютого в "Арці" утворився отвір, що серйозно пошкодив його бар’єрну структуру. Це загострило питання щодо нестабільних конструкцій та їх здатності забезпечувати належний захист.

Про це повідомив Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу, пише УНН.

Деталі 

Фактично дрон атакував споруду "Арки". По-перше, безпосередній удар, тобто утворився отвір в цій конструкції, по-друге, відбулася пожежа на оболонці і пошкоджено дуже суттєво оболонку і зовнішню, і внутрішню конструкцію. Також пошкоджено вантажно-підйомне обладнання, яке змонтоване для того, щоб в подальшому проводити у тому числі демонтаж

- зазначив Коріков.

Також, він додав, що наразі ж проблеми з електропостачання, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частину обладнання знеструмлено у звʼязку з тим, що застосовується вода для аварійно-рятувальних робіт. І тобто, зараз фактично втрачено функцію, яку забезпечував новий безпечний конфаймент, а саме ізоляцію та контрольовану ситуацію. 

За словами Корікова, в "Арці" знаходяться нестабільні конструкції, які були раніше стабілізовані, але їхня безпека була обґрунтована лише до 2023 року. Враховуючи ряд обʼєктивних обставин, таких як пандемія та повномасштабна агресія рф проти України, а також брак фінансування, експлуатуюча організація не змогла здійснити плановані заходи з стабілізації або демонтажу цих конструкцій.

Було прийнято рішення перенести ці заходи до 2029 року, для того, щоб відповідно відпрацювати з донорами, щоб ці роботи були профінансовані з проектувальниками, з тим підрядниками, хто до цього залучається. Тепер зовсім інша ситуація, в нас фактично обʼєкт Новий безпечний комфаймент не виконує ті функції, які на нього покладалися. І в цих умовах ми зараз повертаємося до питання демонтажу нестабільних конструкцій, а в умовах відсутності барʼєрних функцій і відсутності ізоляції, питання небезпеки від нестабільних конструкцій набуває відповідного резонансу. Це питання дуже термінове і ми поки що не можемо надати цьому оцінку, оскільки незавершене ще ліквідація наслідків руйнувань, цієї аварійної за проектної ситуації. У міру її ліквідації експлуатуюча організація відпрацює і ми разом будемо розуміти як рухатися в цій ситуації. Але небезпека досить на високому рівні, нам ще доведеться оцінити рівень цієї небезпеки

- зазначив експерт.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС

 Станом на 17 лютого гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинено, відкритих осередків тління не спостерігається. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаТехнології
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами