Госатомрегулирования: «после удара дрона вопрос нестабильных конструкций на ЧАЭС приобретает критическое значение»

ukenru
Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 26373 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 100333 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 120974 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 177857 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 162260 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 162062 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 151201 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194567 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 306278 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 176215 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник

Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник

17 февраля, 02:19 • 70803 просмотра
В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

17 февраля, 03:56 • 113724 просмотра
День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

17 февраля, 04:03 • 58804 просмотра
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

17 февраля, 05:10 • 85858 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 85940 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 85940 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 149197 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 186735 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 306278 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 236680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 5096 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 104848 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 177857 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 133301 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 159794 просмотра
Актуальное
Госатомрегулирования: «после удара дрона вопрос нестабильных конструкций на ЧАЭС приобретает критическое значение»

Госатомрегулирования: «после удара дрона вопрос нестабильных конструкций на ЧАЭС приобретает критическое значение»

Киев  •  УНН

 • 3731 просмотра

Read in English

Российский дрон повредил защитную «Арку» на ЧАЭС, образовав отверстие и вызвав пожар. Повреждение нарушило функции изоляции, а нестабильные конструкции внутри объекта теперь представляют повышенную опасность.

В результате атаки российским дроном на ЧАЭС 14 февраля в «Арке» образовалось отверстие, серьезно повредившее его барьерную структуру. Это обострило вопрос о нестабильных конструкциях и их способности обеспечивать надлежащую защиту.

Об этом сообщил Председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга, пишет УНН.

Детали 

Фактически дрон атаковал сооружение «Арки». Во-первых, непосредственный удар, то есть образовалось отверстие в этой конструкции, во-вторых, произошел пожар на оболочке и повреждена очень существенно оболочка и внешняя, и внутренняя конструкция. Также повреждено грузоподъемное оборудование, которое смонтировано для того, чтобы в дальнейшем проводить в том числе демонтаж

- отметил Кориков.

Также, он добавил, что сейчас же проблемы с электроснабжением, поскольку происходят аварийно-спасательные работы и часть оборудования обесточена в связи с тем, что применяется вода для аварийно-спасательных работ. И то есть, сейчас фактически утрачена функция, которую обеспечивал новый безопасный конфаймент, а именно изоляция и контролируемая ситуация. 

По словам Корикова, в «Арке» находятся нестабильные конструкции, которые были ранее были стабилизированы, но их безопасность была обоснована только до 2023 года. Учитывая ряд объективных обстоятельств, таких как пандемия и полномасштабная агрессия РФ против Украины, а также недостаток финансирования, эксплуатирующая организация не смогла осуществить планируемые мероприятия по стабилизации или демонтажу этих конструкций.

Было принято решение перенести эти мероприятия до 2029 года, для того, чтобы соответственно отработать с донорами, чтобы эти работы были профинансированы с проектировщиками, с теми подрядчиками, кто к этому привлекается. Теперь совсем другая ситуация, у нас фактически объект Новый безопасный комфаймент не выполняет те функции, которые на него возлагались. И в этих условиях мы сейчас возвращаемся к вопросу демонтажа нестабильных конструкций, а в условиях отсутствия барьерных функций и отсутствия изоляции, вопрос опасности от нестабильных конструкций приобретает соответствующий резонанс. Этот вопрос очень срочный и мы пока не можем дать этому оценку, поскольку незавершена еще ликвидация последствий разрушений, этой аварийной по проектной ситуации. По мере ее ликвидации эксплуатирующая организация отработает и мы вместе будем понимать как двигаться в этой ситуации. Но опасность достаточно на высоком уровне, нам еще придется оценить уровень этой опасности

- отметил эксперт.

Напомним,

Ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС

 По состоянию на 17 февраля тушение пожара на Чернобыльской АЭС приостановлено, открытых очагов тления не наблюдается. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойнаТехнологии
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы