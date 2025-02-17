Госатомрегулирования: «после удара дрона вопрос нестабильных конструкций на ЧАЭС приобретает критическое значение»

В результате атаки российским дроном на ЧАЭС 14 февраля в «Арке» образовалось отверстие, серьезно повредившее его барьерную структуру. Это обострило вопрос о нестабильных конструкциях и их способности обеспечивать надлежащую защиту.

Об этом сообщил Председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга, пишет УНН.

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Также, он добавил, что сейчас же проблемы с электроснабжением, поскольку происходят аварийно-спасательные работы и часть оборудования обесточена в связи с тем, что применяется вода для аварийно-спасательных работ. И то есть, сейчас фактически утрачена функция, которую обеспечивал новый безопасный конфаймент, а именно изоляция и контролируемая ситуация.

По словам Корикова, в «Арке» находятся нестабильные конструкции, которые были ранее были стабилизированы, но их безопасность была обоснована только до 2023 года. Учитывая ряд объективных обстоятельств, таких как пандемия и полномасштабная агрессия РФ против Украины, а также недостаток финансирования, эксплуатирующая организация не смогла осуществить планируемые мероприятия по стабилизации или демонтажу этих конструкций.

Было принято решение перенести эти мероприятия до 2029 года, для того, чтобы соответственно отработать с донорами, чтобы эти работы были профинансированы с проектировщиками, с теми подрядчиками, кто к этому привлекается. Теперь совсем другая ситуация, у нас фактически объект Новый безопасный комфаймент не выполняет те функции, которые на него возлагались. И в этих условиях мы сейчас возвращаемся к вопросу демонтажа нестабильных конструкций, а в условиях отсутствия барьерных функций и отсутствия изоляции, вопрос опасности от нестабильных конструкций приобретает соответствующий резонанс. Этот вопрос очень срочный и мы пока не можем дать этому оценку, поскольку незавершена еще ликвидация последствий разрушений, этой аварийной по проектной ситуации. По мере ее ликвидации эксплуатирующая организация отработает и мы вместе будем понимать как двигаться в этой ситуации. Но опасность достаточно на высоком уровне, нам еще придется оценить уровень этой опасности