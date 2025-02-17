На ЧАЕС призупинили роботи з гасіння після удару російського дрона: що відбувається

Гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинено, відкритих осередків тління не спостерігається. Погіршення радіаційної обстановки на місці не зафіксовано. Моніторинг ситуації продовжується за допомогою дронів з тепловізором, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження 17 лютого, пише УНН.

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"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором", - ідеться у повідомленні ДАЗВ у Facebook.

Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС. Температура повітря -15°C.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", - сказано у повідомленні.

Дані радіаційного фону по всій країні, як зазначається, можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.