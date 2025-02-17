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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120514 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181585 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146073 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137892 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116890 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107669 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102953 перегляди

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На ЧАЕС призупинили роботи з гасіння після удару російського дрона: що відбувається

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Гасіння пожежі на ЧАЕС призупинено, відкритих осередків тління не виявлено. Радіаційний фон залишається в нормі, ситуацію моніторять за допомогою дронів з тепловізором.

Гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС призупинено, відкритих осередків тління не спостерігається. Погіршення радіаційної обстановки на місці не зафіксовано. Моніторинг ситуації продовжується за допомогою дронів з тепловізором, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження 17 лютого, пише УНН.

Деталі

"На 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення. Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором", - ідеться у повідомленні ДАЗВ у Facebook.

Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС. Температура повітря -15°C.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", - сказано у повідомленні.

Дані радіаційного фону по всій країні, як зазначається, можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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