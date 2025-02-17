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На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

Киев  •  УНН

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Тушение пожара на ЧАЭС приостановлено, открытых очагов тления не обнаружено. Радиационный фон остается в норме, ситуацию мониторят с помощью дронов с тепловизором.

Тушение пожара на Чернобыльской АЭС приостановлено, открытых очагов тления не наблюдается. Ухудшение радиационной обстановки на месте не зафиксировано. Мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизором, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения 17 февраля, пишет УНН.

Детали

«На 07:00 работы по тушению пожара приостановлены, однако это не означает их завершения. Открытых очагов тления мембраны не наблюдается, продолжается мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором», - говорится в сообщении ГАЗО в Facebook.

Задействовано 6 работников и 2 единицы техники ГСЧС. Температура воздуха -15°C.

«Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено», - сказано в сообщении.

Данные радиационного фона по всей стране, как отмечается, можно проверить на официальном ресурсе Минприроды «Экоугроза».

Напомним,

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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