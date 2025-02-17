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05:23 • 2325 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120344 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181442 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145974 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137830 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116846 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107640 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102945 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140666 перегляди

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МВС спростувало фейк про викид радіації на ЧАЕС

МВС спростувало фейк про викид радіації на ЧАЕС

Київ • УНН

 • 23614 перегляди

На ЧАЕС виявлено три осередки тління після атаки російських дронів, але рівень радіації в нормі.

У мережі поширюється дезінформація про нібито три осередки пожежі на території Чорнобильської АЕС та можливий викид радіації. Про це пише Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Насправді на території ЧАЕС триває ліквідація наслідків російської атаки дронами.

ДСНС зафіксувала лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами.

Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

МВС закликає громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо

Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкт тепер становлять підвищену небезпеку.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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