МВС спростувало фейк про викид радіації на ЧАЕС

У мережі поширюється дезінформація про нібито три осередки пожежі на території Чорнобильської АЕС та можливий викид радіації. Про це пише Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.



Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Насправді на території ЧАЕС триває ліквідація наслідків російської атаки дронами.

ДСНС зафіксувала лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами.

Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

МВС закликає громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо

Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкт тепер становлять підвищену небезпеку.