ЧАЕС: продовжується розкриття конструкції з метою ліквідації осередків тління, радіаційний фон - без змін

ЧАЕС: продовжується розкриття конструкції з метою ліквідації осередків тління, радіаційний фон - без змін
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС проводять розкриття конструкції та ліквідації осередків тління на об'єкті "Укриття" ЧАЕС. Радіаційний фон залишається без змін, загрози для населення немає.
За допомогою дронів з тепловізором фахівці ДСНС здійснюють постійний аеромоніторинг об’єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС.
Передає УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Оновлення щодо боротьби з наслідками російського удару по об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС.
Станом на 24 лютого верхолази-рятувальники ДСНС проводять часткове розкриття конструкції та ліквідацію осередків тління.
Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін, підкреслюється у повідомленні.
Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не зафіксовано – загрози населенню немає.
Щодо запланованного виконання роботи, станом на зараз продовжується остійний аеромоніторинг (за допомогою дронів з тепловізором).
Додатково ведеться моніторинг за допомогою ручних тепловізорів.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що на ЧАЕС тривала локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки російського дрона.
Атака БпЛА на ЧАЕС: у Генштабі зробили заяву щодо радіації20.02.25, 17:37 • 31534 перегляди