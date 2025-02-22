Ситуація на ЧАЕС: у Держекоінспекції повідомили, чи залишається загроза для населення
Київ • УНН
На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.
На Чорнобильскій атомній елекстростанції (ЧАЕС) тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по об’єкту "Укриття". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
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Зазначається, що на ЧАЕС продовжують локалізувати та ліквідовувати осередок тління з північного боку Нового безпечного конфайнменту (НБК).
"Проводиться часткове розкриття конструкцій. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також підкреслили, що рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. При цьому загроз для населення немає.
Нагадаємо
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.
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