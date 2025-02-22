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05:23 • 26114 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125256 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184273 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148596 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139815 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117829 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108296 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143577 перегляди

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Ситуація на ЧАЕС: у Держекоінспекції повідомили, чи залишається загроза для населення

Київ • УНН

 • 69690 перегляди

На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.

На Чорнобильскій атомній елекстростанції (ЧАЕС) тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по об’єкту "Укриття". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Деталі

Зазначається, що на ЧАЕС продовжують локалізувати та ліквідовувати осередок тління з північного боку Нового безпечного конфайнменту (НБК).

"Проводиться часткове розкриття конструкцій. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також підкреслили, що рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. При цьому загроз для населення немає.

Нагадаємо

 У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

На укриття ЧАЕС спрямують 1,5 млрд грн після влучання російського дрона: є рішення уряду18.02.25, 12:48 • 34899 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна
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