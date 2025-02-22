Ситуація на ЧАЕС: у Держекоінспекції повідомили, чи залишається загроза для населення

На Чорнобильскій атомній елекстростанції (ЧАЕС) тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по об’єкту "Укриття". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

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Зазначається, що на ЧАЕС продовжують локалізувати та ліквідовувати осередок тління з північного боку Нового безпечного конфайнменту (НБК).

"Проводиться часткове розкриття конструкцій. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також підкреслили, що рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. При цьому загроз для населення немає.

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У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

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