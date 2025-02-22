Ситуация на ЧАЭС: в Госэкоинспекции сообщили, остается ли угроза для населения

На Чернобыльской атомной элекстростанции (ЧАЭС) продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара по объекту "Укрытие". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

Детали

Отмечается, что на ЧАЭС продолжают локализовать и ликвидировать очаг тления с северной стороны Нового безопасного конфайнмента (НБК).

"Проводится частичное вскрытие конструкций. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. При этом угроз для населения нет.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

На укрытие ЧАЭС направят 1,5 млрд грн после попадания российского дрона: есть решение правительства