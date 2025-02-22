Ситуация на ЧАЭС: в Госэкоинспекции сообщили, остается ли угроза для населения
Киев • УНН
На ЧАЭС продолжается локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки дрона. Уровень радиации не превышает норму, угрозы для населения нет.
На Чернобыльской атомной элекстростанции (ЧАЭС) продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара по объекту "Укрытие". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
Детали
Отмечается, что на ЧАЭС продолжают локализовать и ликвидировать очаг тления с северной стороны Нового безопасного конфайнмента (НБК).
"Проводится частичное вскрытие конструкций. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров", - говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. При этом угроз для населения нет.
Напомним
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.
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