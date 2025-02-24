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ЧАЭС: продолжается вскрытие конструкции с целью ликвидации очагов тления, радиационный фон - без изменений

ЧАЭС: продолжается вскрытие конструкции с целью ликвидации очагов тления, радиационный фон - без изменений

Киев  •  УНН

 • 5167 просмотра

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Спасатели ГСЧС проводят вскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления на объекте «Укрытие» ЧАЭС. Радиационный фон остается без изменений, угрозы для населения нет.

С помощью дронов с тепловизором специалисты ГСЧС осуществляют постоянный аэромониторинг объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.

Передает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Обновление по борьбе с последствиями российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

По состоянию на 24 февраля верхолазы-спасатели ГСЧС проводят частичное вскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений, подчеркивается в сообщении.  

Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не зафиксировано - угрозы населению нет.

Относительно запланированного выполнения работы, по состоянию на сейчас продолжается постоянный аэромониторинг  (с помощью дронов с тепловизором).

Дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что на ЧАЭС продолжалась локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки российского дрона.

Атака БпЛА на ЧАЭС: в Генштабе сделали заявление о радиации20.02.25, 17:37 • 30933 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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