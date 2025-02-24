ЧАЭС: продолжается вскрытие конструкции с целью ликвидации очагов тления, радиационный фон - без изменений
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС проводят вскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления на объекте «Укрытие» ЧАЭС. Радиационный фон остается без изменений, угрозы для населения нет.
С помощью дронов с тепловизором специалисты ГСЧС осуществляют постоянный аэромониторинг объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.
Передает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Обновление по борьбе с последствиями российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС.
По состоянию на 24 февраля верхолазы-спасатели ГСЧС проводят частичное вскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления.
Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений, подчеркивается в сообщении.
Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не зафиксировано - угрозы населению нет.
Относительно запланированного выполнения работы, по состоянию на сейчас продолжается постоянный аэромониторинг (с помощью дронов с тепловизором).
Дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.
Напомним,
Ранее УНН передавал, что на ЧАЭС продолжалась локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки российского дрона.
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