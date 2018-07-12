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Трамп заявив, що США можуть вийти з НАТО, але в цьому нема потреби

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Сполучені Штати могли б залишити Північноатлантичний альянс, але в цьому наразі нема потреби. Про це заявив Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів після завершення саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.

"Я думаю, що, мабуть, можу це зробити, але я вважаю, що в цьому нема потреби", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи він все ще погрожує виведенням США з НАТО.

Він наголосив, що завдяки йому держави-члени альянсу погодились збільшити внески на оборону, і Столтенберг особисто подякував Трампу за це.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп повідомив, що на саміті у понеділок, 16 липня у Гельсінкі, буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні та буде вимагати від нього взяти відповідальність за скоєні злочини.

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