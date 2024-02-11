Трамп заявил, что будет поощрять рф атаковать союзников по НАТО, которые мало платят: в Белом доме отреагировали

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".

Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

В субботу Трамп заявил, что во время неустановленной встречи НАТО он сказал своему коллеге-главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая "нарушила правила".

Один из президентов большой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет россия, вы защитите нас? Я сказал: Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж? Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Ты должен оплатить свои счета - сказал Трапм.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос о комментариях Трампа, сказал:

Поощрение вторжений кровавых режимов в наших ближайших союзников является ужасающим и безумным – и оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны - сказав він.

В 2014 году, после того как россия аннексировала украинский Крымский полуостров, страны НАТО согласились прекратить сокращение расходов, которое они сделали после холодной войны, и перейти к расходованию 2% своего ВВП на оборону к 2024 году.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп встревожил западных союзников, предупредив, что Соединенные Штаты под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств перед НАТО и встать на защиту только тех стран, которые соответствуют целевому показателю альянса в 2%.

По состоянию на 2022 год НАТО сообщила, что семь из 31 страны-члена НАТО выполнили это обязательство – по сравнению с тремя в 2014 году. Вторжение России в Украину в 2022 году стимулировало дополнительные военные расходы некоторых членов НАТО.

Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю