Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое нападение на Альянс встретит "единый и сильный ответ" после того, как Дональд Трамп предложил россии атаковать страны-члены, которые, по его мнению, не выполняют свои финансовые обязательства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в письменном заявлении.

Детали

Реагируя на высказывания Трампа, глава НАТО добавил, что ожидает, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, "США останутся сильным и преданным союзником НАТО".

Дополнение

Западные чиновники также раскритиковали Трампа. МИД Германии разместило сообщение "Один за всех и все за одного" с хэштегом #StrongerTogether на своем аккаунте X.

Девиз НАТО "один за всех, все за одного" - это конкретное обязательство. Подрыв доверия к странам-членам Альянса означает ослабление всего НАТО. Ни одна избирательная кампания не может быть оправданием для игры с безопасностью Альянса, - написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

"Мы это уже слышали... Ничто не ново под солнцем. Мы не можем подбрасывать монету относительно нашей безопасности каждые четыре года в зависимости от тех или иных выборов, а именно президентских выборов в США", - сказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью французскому телеканалу LCI, добавив, что лидеры Европейского Союза понимают, что блок должен увеличить собственные военные расходы и потенциал.

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".

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