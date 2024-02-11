Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников
Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.
Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья
Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья.
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ
Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.
рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров
Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО
Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.
Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей
Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли
В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие
российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"
Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.