Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО
Киев • УНН
Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.
Президент Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он "поощрял" бы россию атаковать любого из союзников США по НАТО, отметив, что такие заявления служат лишь интересам российского диктатора, передает УНН.
Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев. Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира,
Детали
Он отметил, что такие заявления наоборот подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону.
Контекст
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО
Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.
Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей
Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли
В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие
российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"
Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.
Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ
Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.
Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров
По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн
Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.
Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ
Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит в Украину из соображений безопасности. Французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.
Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки
Певец японского происхождения Дамо Сузуки, бывший участник влиятельной немецкой краутрок-группы Can, умер от рака в возрасте 74 лет.