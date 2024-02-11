Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Президент Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он "поощрял" бы россию атаковать любого из союзников США по НАТО, отметив, что такие заявления служат лишь интересам российского диктатора, передает УНН.

Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев. Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира, - написал Мишель в Х.

Детали

Он отметил, что такие заявления наоборот подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону.

Контекст

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".