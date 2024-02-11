Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  169914 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  216291 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  187270 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  234506 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  270145 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  222928 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  194071 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  210257 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  207679 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207675 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 15:39  •  4891 просмотра

Read in English

Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.

Президент Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он "поощрял" бы россию атаковать любого из союзников США по НАТО, отметив, что такие заявления служат лишь интересам российского диктатора, передает УНН.

Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев. Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира,

- написал Мишель в Х.

Детали

Он отметил, что такие заявления наоборот подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону.

Контекст

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства. Белый дом назвал эти высказывания "ужасными и безумными".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
belii-domБелый дом
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
sharl-mishelШарль Мишель
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Служать лише інтересам путіна: президент Євроради про заяви Трампа щодо НАТО
Serve only Putin's interests: European Council President on Trump's statements on NATO
Новости по теме

Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Президент Европейского Совета раскритиковал заявления Трампа о поощрении российских атак на союзников по НАТО как такие, которые только служат интересам Путина, а не приносят больше безопасности или мира.

Новости Мира •   •  4891 просмотра
Служат лишь интересам путина: президент Евросовета о заявлениях Трампа по НАТО

Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

Британская разведка сообщила, что война России против Украины привела к дефициту врачей в рф.

Война •   •  11413 просмотра
Британская разведка: из-за войны в Украине рф столкнулась с нехваткой врачей

В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.

Новости Мира •   •  9968 просмотра
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Война •   •  16426 просмотра
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.

Война •   •  18444 просмотра
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.

Экономика •   •  20819 просмотра
Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

Война •   •  22770 просмотра
Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  18715 просмотра
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ

Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит в Украину из соображений безопасности. Французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.

Политика •   •  22927 просмотра
Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ

Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки

Певец японского происхождения Дамо Сузуки, бывший участник влиятельной немецкой краутрок-группы Can, умер от рака в возрасте 74 лет.

Культура •   •  18604 просмотра
Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки