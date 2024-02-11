Служать лише інтересам путіна: президент Євроради про заяви Трампа щодо НАТО

Президент Європейської ради Шарль Мішель розкритикував заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він "заохочував" би росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, зазначивши, що такі заяви служать лише інтересам російського диктатора, передає УНН.

Трансатлантичний альянс протягом 75 років підтримує безпеку та процвітання американців, канадців і європейців. Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру,