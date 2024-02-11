Служать лише інтересам путіна: президент Євроради про заяви Трампа щодо НАТО
Київ • УНН
Президент Європейської Ради розкритикував заяви Трампа про заохочення російських атак на союзників по НАТО як такі, що лише слугують інтересам путіна, а не приносять більше безпеки чи миру.
Президент Європейської ради Шарль Мішель розкритикував заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він "заохочував" би росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, зазначивши, що такі заяви служать лише інтересам російського диктатора, передає УНН.
Трансатлантичний альянс протягом 75 років підтримує безпеку та процвітання американців, канадців і європейців. Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру,
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Він зазначив, що такі заяви навпаки наголошують на необхідності для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію та інвестувати у свою оборону.
Контекст
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. Білий дім назвав ці висловлювання "жахливими і божевільними".