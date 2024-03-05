ЄС представить заходи для стимулювання військової промисловості у відповідь на російське вторгнення в Україну
Київ • УНН
Європейська комісія готується запропонувати заходи щодо переорієнтації підприємств оборонно-промислового комплексу на збільшення виробництва військової продукції для європейської оборони у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Європейська Комісія готується запропонувати заходи для переведення підприємств військово-промислового комплексу в режим випуску військової продукції. Як передає УНН, про це пише Reuters.
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Зазначається, що заходи мають бути представлені у вівторок і вони стануть відповіддю ЄС на російське вторгнення в Україну. Європейський комісар з промислового розвитку Тьєррі Бретон, зокрема, запропонує на розгляд членів ЄК рекомендації щодо збільшення закупівель озброєнь, вироблених європейськими компаніями.
Нам необхідно змінитися і повернутися обличчям до завдань військової економіки. Це, зокрема, означає, що оборонна промисловість ЄС повинна прийняти на себе додаткові ризики
Бретон також заявив, що Європі доведеться помножити зусилля в забезпеченні своєї оборони з огляду на ймовірне повернення Дональда Трампа до Білого дому, який поставив під сумнів зобов'язання США перед НАТО.
У нинішньому геополітичному контексті Європі належить узяти на себе підвищену відповідальність за свою власну безпеку, незалежно від результатів виборчих кампаній, які можуть змінюватися кожні чотири роки
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Очікується, що пакет Бретона включатиме близько 1,5 мільярда євро до кінця 2027 року. Водночас, цей пакет створить правову основу, яка дозволить набагато більше скоординованих витрат у наступні роки, якщо ЄС буде готовий виділити ці гроші. Бретон закликав створити спеціальний фонд ЄС у розмірі 100 мільярдів євро для оборонних проектів.
Представники Єврокомісії кажуть, що хочуть, щоб Київ взяв участь у запропонованих нових схемах для збільшення спільних закупівель і виробничих потужностей, навіть незважаючи на те, що Україна не є членом ЄС.
Наша місія тут полягає в тому, щоб ставитися до України майже як до держави-члена
Єврокомісія запропонує використати прибутки від російських активів для оборонної промисловості України - FT05.03.24, 10:54 • 27973 перегляди