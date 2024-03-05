Єврокомісія запропонує використати прибутки від російських активів для оборонної промисловості України - FT

Європейська комісія, як очікується, виступить із пропозицією конфіскувати майбутній прибуток від заморожених російських активів найближчими тижнями. А сьогодні запропонує країнам ЄС використати майбутні прибутки для української оборонної промисловості, з посиланням на проект рішення повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Після кількох місяців суперечок ЄС повільно досягає прогресу у питанні конфіскації непередбаченого прибутку, отриманого від заморожених російських активів, заблокованих у Бельгії, вказує видання.

Санкції ЄС знерухомили близько 191 мільярда євро суверенних російських активів на балансі Euroclear. Центральний депозитарій цінних паперів, що базується в Брюсселі, заробив 3,25 мільярда євро прибутку після сплати податків з початку війни за рахунок реінвестування залишків коштів від цінних паперів з терміном погашення, що настає, які належать центральному банку росії або іншим особам, які потрапили під санкції.

Одна українська організація розкритикувала блок за те, що він планує конфіскувати цей прибуток лише з 2024 року, залишивши мільярди євро у руках приватної компанії.

Euroclear використовує отриманий на сьогодні прибуток як буфер для компенсації майбутніх ризиків, оскільки їй уже пред'явлено десятки позовів у російських судах від осіб, які потрапили під санкції, зазначає видання.

За оцінками Euroclear, її доходи від російських активів цього року можуть досягти аналогічних до торішніх сум. За словами чиновників, очікується, що Європейська комісія "виступить із пропозицією конфіскувати майбутній прибуток у найближчі тижні".

Сьогодні Комісія також запропонує країнам ЄС використати майбутній прибуток для української оборонної промисловості, згідно з проектом, з яким ознайомилася Financial Times