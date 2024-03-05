Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины - FT
Киев • УНН
Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.
Европейская комиссия, как ожидается, выступит с предложением конфисковать будущую прибыль от замороженных российских активов в ближайшие недели. А сегодня предложит странам ЕС использовать будущие прибыли для украинской оборонной промышленности, со ссылкой на проект решения сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
После нескольких месяцев споров ЕС медленно достигает прогресса в вопросе конфискации непредвиденной прибыли, полученной от замороженных российских активов, заблокированных в Бельгии, указывает издание.
Санкции ЕС обездвижили около 191 миллиарда евро суверенных российских активов на балансе Euroclear. Центральный депозитарий ценных бумаг, базирующийся в Брюсселе, заработал 3,25 миллиарда евро прибыли после уплаты налогов с начала войны за счет реинвестирования остатков средств от ценных бумаг с наступающим сроком погашения, принадлежащих центральному банку россии или другим лицам, попавшим под санкции.
Одна украинская организация раскритиковала блок за то, что он планирует конфисковать эту прибыль только с 2024 года, оставив миллиарды евро в руках частной компании.
Euroclear использует полученную на сегодня прибыль как буфер для компенсации будущих рисков, поскольку ей уже предъявлены десятки исков в российских судах от лиц, попавших под санкции, отмечает издание.
По оценкам Euroclear, ее доходы от российских активов в этом году могут достичь аналогичных прошлогодним суммам. По словам чиновников, ожидается, что Европейская комиссия "выступит с предложением конфисковать будущую прибыль в ближайшие недели".
Сегодня Комиссия также предложит странам ЕС использовать будущую прибыль для украинской оборонной промышленности, согласно проекту, с которым ознакомилась Financial Times
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ4 марта 2024, 08:23 • 69835 просмотров
Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины - FT
Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.
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