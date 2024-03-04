Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Европейская комиссия в течение двух недель может подать официальное предложение по использованию сверхприбылей замороженных российских активов после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать эти деньги на закупки военного оборудования для Украины, сообщает Euractiv, пишет УНН.

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"После задержек и отсрочек европейские союзники Украины спешат собрать финансовые и промышленные ресурсы для обеспечения украинцев необходимыми артиллерийскими боеприпасами", - пишет издание.

Указывается на "неожиданный шаг" со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на днях предположила, что "пришло время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины".

"По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительная власть ЕС может подать официальное предложение в течение двух недель", - указывает издание.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины - но прежде всего должна быть страна, которую надо восстанавливать, поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл", - сказал дипломат ЕС.

Также ожидается, что представители министерств обороны и иностранных дел более чем 20 стран встретятся на этой неделе в Париже, чтобы обсудить свою поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины