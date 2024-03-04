Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  2307 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  193055 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  258974 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  225751 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  251502 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  265824 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  208048 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  179774 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  170038 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  181567 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 08:23  •  14791 просмотра

Read in English

Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.

Европейская комиссия в течение двух недель может подать официальное предложение по использованию сверхприбылей замороженных российских активов после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать эти деньги на закупки военного оборудования для Украины, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

"После задержек и отсрочек европейские союзники Украины спешат собрать финансовые и промышленные ресурсы для обеспечения украинцев необходимыми артиллерийскими боеприпасами", - пишет издание.

Указывается на "неожиданный шаг" со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на днях предположила, что "пришло время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины".

"По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительная власть ЕС может подать официальное предложение в течение двух недель", - указывает издание.

"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины - но прежде всего должна быть страна, которую надо восстанавливать, поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл", - сказал дипломат ЕС.

Также ожидается, что представители министерств обороны и иностранных дел более чем 20 стран встретятся на этой неделе в Париже, чтобы обсудить свою поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины28 февраля 2024, 10:29 • 21987 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
parizhПариж
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
Єврокомісія після ініціативи спрямувати прибутки від активів рф на військове обладнання для України може подати пропозицію за два тижні - ЗМІ
European Commission may submit a proposal in two weeks after initiative to use profits from Russian assets for military equipment for Ukraine - media
Новости по теме

Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.

Война •   •  14791 просмотра
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ

У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.

Новости Мира •   •  10775 просмотра
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция

За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.

Война •   •  14395 просмотра
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция

мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров

министерство иностранных дел россии вызвало посла Германии после того, как российские СМИ опубликовали перехваченную аудиозапись разговора между высокопоставленными немецкими военными, которые обсуждали оружие для Украины.

Политика •   •  14555 просмотра
мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров

НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.

Новости Мира •   •  11255 просмотра
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков

Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.

Новости Мира •   •  12465 просмотра
Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков

Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США

На фильм "Дюна: Часть вторая" в минувший уикенд проката в США и Канаде было продано билетов на сумму 81,5 миллиона долларов, что дало кинотеатрам крайне необходимый толчок к росту кассовых сборов.

Культура •   •  11524 просмотра
Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США

Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.

Война •   •  14217 просмотра
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Война •   •  15887 просмотра
Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

россияне усилили авиаудары в Луганской области, нанося удары по селам на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  15883 просмотра
На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА