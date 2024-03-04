Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ
Киев • УНН
Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.
Европейская комиссия в течение двух недель может подать официальное предложение по использованию сверхприбылей замороженных российских активов после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать эти деньги на закупки военного оборудования для Украины, сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
"После задержек и отсрочек европейские союзники Украины спешат собрать финансовые и промышленные ресурсы для обеспечения украинцев необходимыми артиллерийскими боеприпасами", - пишет издание.
Указывается на "неожиданный шаг" со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на днях предположила, что "пришло время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины".
"По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительная власть ЕС может подать официальное предложение в течение двух недель", - указывает издание.
"Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины - но прежде всего должна быть страна, которую надо восстанавливать, поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл", - сказал дипломат ЕС.
Также ожидается, что представители министерств обороны и иностранных дел более чем 20 стран встретятся на этой неделе в Париже, чтобы обсудить свою поддержку Украины.
Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины28 февраля 2024, 10:29 • 21987 просмотров
Еврокомиссия после инициативы направить доходы от активов рф на военное оборудование для Украины может подать предложение за две недели - СМИ
Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция
За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.
мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров
министерство иностранных дел россии вызвало посла Германии после того, как российские СМИ опубликовали перехваченную аудиозапись разговора между высокопоставленными немецкими военными, которые обсуждали оружие для Украины.
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.
Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США
На фильм "Дюна: Часть вторая" в минувший уикенд проката в США и Канаде было продано билетов на сумму 81,5 миллиона долларов, что дало кинотеатрам крайне необходимый толчок к росту кассовых сборов.
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший
55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.
Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации
Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА
россияне усилили авиаудары в Луганской области, нанося удары по селам на Купянском и Лиманском направлениях.