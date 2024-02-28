Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины и основать Офис оборонных инноваций в Киеве. Об этом она сказала в среду во время выступления в Европарламенте, пишет УНН.

Пришло время начать разговор об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместных закупок военного оборудования для Украины. Не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни - сказала фон дер Ляйен.

Также председатель Еврокомиссии анонсировала увеличение поддержки наращивания в промышленности, как сейчас делают с боеприпасами через Акт содействия производству боеприпасов (ASAP).

"Мы определим европейские оборонные проекты, которые имеют общий интерес, чтобы сосредоточить усилия и ресурсы там, где это имеет наибольший эффект и добавленную стоимость. И мы сосредоточимся на инновациях, чтобы обеспечить преимущество Европы в новых технологиях, которые, как мы видим, применяются по всему миру в различных конфликтах. Это должны быть действительно европейские усилия. И поэтому я с гордостью сообщаю, что мы создадим Офис оборонных инноваций в Киеве. Это приблизит Украину к Европе и позволит всем государствам-членам воспользоваться боевым опытом и экспертными знаниями Украины в промышленных оборонных инновациях", - отметила фон дер Ляйен.

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