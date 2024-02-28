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Голова Єврокомісії запропонувала направити доходи від заморожених активів рф на закупівлі військового обладнання для України

Київ • УНН

 • 24562 перегляди

Президент Єврокомісії запропонувала використати заморожені російські активи для спільної закупівлі військової техніки для України та заснувати Офіс оборонних інновацій у Києві для посилення європейського оборонного співробітництва та інновацій.

Голова Єврокомісії запропонувала направити доходи від заморожених активів рф на закупівлі військового обладнання для України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати доходи від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України та заснувати Офіс оборонних інновацій у Києві. Про це вона сказала у середу під час виступу у Європарламенті, пише УНН.

Настав час розпочати розмову про використання непередбачених доходів від заморожених російських активів для спільних закупівель військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя

- сказала фон дер Ляєн.

Також голова Єврокомісії анонсувала збільшення підтримку нарощування у промисловості, як зараз роблять з боєприпасами через Акт сприяння виробництву боєприпасів (ASAP).

"Ми визначимо європейські оборонні проекти, які мають спільний інтерес, щоб зосередити зусилля та ресурси там, де це має найбільший ефект і додану вартість. І ми зосередимося на інноваціях, щоб забезпечити перевагу Європи в нових технологіях, які, як ми бачимо, застосовуються по всьому світу в різних конфліктах. Це мають бути справді європейські зусилля. І тому я з гордістю повідомляю, що ми створимо Офіс оборонних інновацій у Києві. Це наблизить Україну до Європи та дасть змогу всім державам-членам скористатися бойовим досвідом і експертними знаннями України в промислових оборонних інноваціях", - зазначила фон дер Ляєн.

"Нові інструменти цієї війни": Боррель збирається запропонувати ЄС створити фонд допомоги Україні для розробки дронів та ШІ26.02.24, 14:00 • 26020 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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