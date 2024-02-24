ЄС хоче відкрити в Києві інноваційний оборонний офіс - фон дер Ляєн
Київ • УНН
ЄС планує відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві, щоб інтегрувати Україну в оборонні та промислові програми ЄС.
Європейський Союз планує відкрити в Києві інноваційний оборонний офіс та інтегрувати Україну до оборонно-промислових програм ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.
Ми працюємо над тим, щоб не було можливості обходити наші санкції й уникати відповідальності за злочини. По мірі того, як росія зміцнює свої удари по Україні ми також подвоюємо свою військову підтримку Україні. Ми вже надали Україні 28 млн євро на військову підтримку й працюємо над тим, щоб створити спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності
Вона нагадала, що ЄС вже надав півмільйона боєприпасів, а до кінця року обіцяють передати один мільйон.
Україна має здатність захищатися й на майбутнє Україна також повинна мати можливість відбивати й майбутні напади з боку рф – це дуже важливо для вашої безпеки та для безпеки ЄС. Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України
Також повна повідомила, що ЄС розробляє нову стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо через три тижні.
Це буде перший крок до інтегрування України до наших оборонно-промислових програм. Ми навчаємося й від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю й хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві"
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