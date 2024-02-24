ЄС хоче відкрити в Києві інноваційний оборонний офіс - фон дер Ляєн

Європейський Союз планує відкрити в Києві інноваційний оборонний офіс та інтегрувати Україну до оборонно-промислових програм ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Ми працюємо над тим, щоб не було можливості обходити наші санкції й уникати відповідальності за злочини. По мірі того, як росія зміцнює свої удари по Україні ми також подвоюємо свою військову підтримку Україні. Ми вже надали Україні 28 млн євро на військову підтримку й працюємо над тим, щоб створити спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності