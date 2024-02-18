Фон дер Ляєн окреслила чотири аспекти збройної стратегії ЄС
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн виділяє чотири ключові аспекти майбутньої стратегії ЄС у сфері озброєнь: збільшення витрат на оборону, спільні закупівлі, зміцнення європейської оборонної промисловості та координація з Україною.
Урсула фон дер Ляєн виділяє чотири ключові аспекти стратегії озброєння ЄС. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір представити стратегію спільної політики щодо озброєнь ЄС через три тижні. У своїй заяві вона виділила чотири ключові напрямки.
По-перше, фон дер Ляєн закликала Європу витрачати більше грошей на оборону, але при цьому підкреслила необхідність ефективного використання цих коштів.
По-друге, вона відзначила потребу в спільних закупівлях та укладенні рамкових контрактів для поліпшення сумісності систем в ЄС.
По-третє, президентка Єврокомісії наголосила на необхідності створення європейської збройної промисловості з робочими місцями та згадала про виробництво зенітних систем "Патріот".
По-четверте, фон дер Ляєн відзначила необхідність уважного вивчення потреб України для цілеспрямованого використання ресурсів та підкреслила, що ЄС повинен діяти розумніше, ніж росія. З цією метою Комісія ЄС невдовзі відкриє координаційний офіс у Києві.
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