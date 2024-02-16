Складні відносини з політсилами ФРН можуть вплинути на відмову Урсули фон дер Ляєн від ініціатив Європейського зеленого курсу
Київ • УНН
Протиріччя з німецькими підприємцями через ініціативи "Зеленого курсу" можуть вплинути на програму Урсули фон дер Ляєн при її повторному обранні президентом Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн оголосить свою кандидатуру на другий термін на посаді президента Європейської комісії на початку наступного тижня. Ініціативи чиновниці сприяти зміні клімату в ЄС за допомогою поєднання стимулів і регулювання, вже деякий час зустрічають падіння популярності у власній політичній силі, але привертають увагу опонентів, пише Euractiv та передає УНН.
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У Німеччині, політика фон дер Ляєн щодо екологізації ЄС, зробила її більш популярною серед опонентів, ніж у стані власної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз). Тісні стосунки з рідною країною для чиновниці є настільки складними, що можуть чинити тиск на фон дер Ляєн, вплинувши на призупинення або відмову від частини основної політики Зеленої угоди для Європи (Договір Рена), - у разі, якщо теперішній президент Єврокомісії буде переобрана.
Її ціль просувати зміну клімату в ЄС за допомогою поєднання стимулів і регулювання парадоксальним чином зробила її популярною серед федерального уряду, але менше серед її власного ХДС.
Опитування Forsa у 2023 році показало, що виборці ХДС підтримують другий термін для фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії на рівні відносно низьких 51 відсоток. За даними Euractiv, - це не вище показників серед виборців Зелених і Вільної демократичної партії.
Власники малих та середніх підприємств ФРН мають критичне ставлення до посилення екологічного регулювання, - минулого місяця, на економічній конференції ХДС, представники промисловості висловили своє розчарування.
Манфред Вебер, голова Європейської народної партії (європейської родини ХДС), відкрито виступав за скасування заборони на двигуни внутрішнього згоряння. Зокрема він стверджував, що така політика завдала шкоди провідній автомобільній промисловості Баварії.
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Оскільки ХДС що погоджується на незручності та не відмовляє у вищій посаді своїм представникам, тому саме кандидатура фон дер Ляєн, як головного кандидата від ЄНП - є найбільш очікуваною у понеділок (19 лютого).
Зменшення бюрократії, конкурентоспроможність, нові кліматичні правила та застереження щодо імміграції - це ключові слова, які лідер ХДС Фрідріх Мерц міг би оголосити в понеділок, - розповідає Йоганнес Лінднер із Центру Жака Делора (аналітичний центр з теми Європейського Союзу).
І пані фон дер Ляєн дасть зрозуміти, що під час свого другого терміну вона трохи більше зосередиться на пріоритетах ХДС
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель повинен заохочувати європейську оборонну промисловість до консолідації та нарощування виробництва.
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